Тимур Міндіч та Олександр Цукерман

Міністерство внутрішніх справ оголосило в розшук двох фігурантів кримінальних проваджень — Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.

Про це стало відомо з копії офіційної бази МВС України, оприлюдненої на сайті міністерства.

Відомості про них розміщено в категорії — «Особа, яка переховується від органів досудового розслідування». Датою їхнього зникнення вказано 20 листопада 2025 року.

За даними з сайту МВС, Тимур Міндіч (1979 р.н.) розшукується на запит Центрального управління Національного антикорупційного бюро України. Йому інкримінують правопорушення за статтями 209 ч.3, 255 ч.1 та 344 ч.1 Кримінального кодексу.

У тому ж розділі МВС оприлюднено інформацію про Олександра Цукермана (1964 р.н.), який також перебуває в розшуку за підозрою в здійсненні правопорушень за статтями 255 ч.1 та 209 ч.3 ККУ.

Справа про корупцію в енергетиці

Нагадуємо, 10 листопада працівники НАБУ провели обшуки в бізнесмена Тимура Міндіча, колишнього міністра енергетики та ексміністра юстиції Германа Галущенка і в компанії Енергоатом. Згодом стало відомо, Міндіч покинув Україну за кілька годин до цього.

Згодом прикордонники запевнили, що Міндіча випустили за кордон на законній підставі — у нього є троє неповнолітніх дітей.

Того ж дня НАБУ та САП заявили про викриття великої корупційної схеми в енергетичній сфері під час спецоперації «Мідас».

Згодом стало відомо, що НАБУ повідомило Міндічу про підозру. На оприлюднених правоохоронцями аудіозаписах учасників схеми він фігурує під псевдонімом «Карлсон». Підозри також оголосили іншим фігурантам справи.

За даними слідства, Міндіч використовував особисті контакти з високопосадовцями для отримання вигоди, а його організація легалізувала кошти через складні схеми, включно з криптоактивами.

13 листопада президент Володимир Зеленський увів санкції проти Міндіча та Цукермана.

Директор НАБУ Кривонос повідомив, що детективи готують запуск процедури екстрадиції Міндіча. Для старту процесу необхідне рішення ВАКС щодо запобіжного заходу. Він зазначив, що екстрадиція бізнесмена з Ізраїлю, попри його громадянство, «не є абсолютно неможливою».