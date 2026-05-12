Міндічу та Чернишову оголосили підозру слідом за Єрмаком у справі про "Династію": що відомо

НАБУ і САП оголосили підозри ще шістьом учасникам організованої групи, яку викрили на відмиванні великих сум грошей. Зокрема, серед підозрюваних — колишній віцепрем’єр та бізнесмен (фігурант справи «Мідас» 2025 року). За даними джерел ЗМІ, йдеться про Олексія Чернишова й Тимура Міндіча.

Про це повідомляє НАБУ.

Йдеться про відмивання коштів через будівництво елітного котеджного містечка «Династія» під Києвом. На ділянці близько 8 гектарів звели чотири приватні маєтки з господарськими будівлями та окрему спа-зону спільного користування. Частину коштів провели через підконтрольну бізнесмену «пральню» — близько 9 млн доларів США.

Нові деталі від правоохоронців

Як деталізувалиу САП, за версією слідства, 2020 року тодішній міністр розвитку громад та територій вирішив збудувати приватне котеджне містечко зі спа-комплексом у Козині під Києвом. До проєкту він залучив впливових осіб — тодішнього керівника Офісу Президента та бізнесмена.

Будівництво оформлювали через житлово-будівельний кооператив, який контролював колишній віцепрем’єр. Гроші надходили з трьох основних джерел:

через підставні компанії з ознаками фіктивності;

готівкою з підконтрольної бізнесмену «пральні», яка відмивала кошти, зокрема з корупційних схем в «Енергоатомі»;

з інших готівкових внесків бізнесмена, походження яких не встановили.

Загалом у 2021–2025 роках, за версією слідства, відмили понад 460 млн грн.

Серед підозрюваних — колишній керівник Офісу Президента, ексвіцепрем’єр (якого вважають організатором), бізнесмен-співорганізатор зі справи «Мідас» та кілька пов’язаних осіб.

Раніше НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку у справі про легалізацію близько 460 млн грн через елітне будівництво під Києвом. За версією слідства, у 2021–2025 роках гроші відмивали через проєкт приватних резиденцій у Козині. Фінансування йшло через фіктивні компанії, готівку з корупційних схем та підконтрольні структури. Слідство вважає, що до схеми були залучені кілька впливових осіб, а сам проєкт маскували під житловий кооператив. Єрмак фігурує як один із учасників справи. Йому інкримінують легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом (ст. 209 ККУ). Розслідування триває.

Нагадаємо, ввечері 11 травня правоохоронці навідалися до екскерівника ОПУ Андрія Єрмака. У нього провели обшуки. За даними «Схем», до машини Андрія Єрмака сіла прокурорка САП Валентина Гребенюк і пробула там близько 10 хвилин.

