Вітроелектростанції, ілюстративне фото / © Мінекономіки

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства видало позитивний висновок за результатами процедури оцінки впливу на довкілля (ОВД) щодо проєкту будівництва вітроелектростанції «Полонина Руна». Рішення спрямоване на зміцнення енергетичної безпеки держави та відкриває можливість спорудження десятків нових вітротурбін загальною потужністю понад 156 МВт.

У повідомленні Міністра Олексія Соболева наголошується, що під час ухвалення рішення одночасно враховувалися чотири ключові вимоги: енергетична стійкість і безпека, інтереси громади, захист довкілля та правова визначеність. Висновок було прийнято виключно в межах законодавства після повного опрацювання матеріалів процедури ОВД та всіх отриманих звернень.

У Міністерстві підкреслюють, що проєкт ВЕС «Полонина Руна» є складовою державної стратегії розбудови децентралізованої генерації, яка має на меті убезпечити українську енергосистему від руйнувань унаслідок російських атак. Він передбачає встановлення 30 сучасних вітроенергетичних установок потужністю до 5,5 МВт кожна. Прогнозований річний виробіток становитиме близько 480 ГВт·год електроенергії, що співмірно із потребами приблизно 235 тисяч домогосподарств.

Після завершення проєкту в Тур’є-Реметівській громаді Україна отримає додаткові 156 МВт потужностей вітрогенерації. Реалізація ініціативи стала результатом спільної роботи громади, області та бізнесу й є важливим кроком на шляху до посилення енергетичної незалежності та стійкості держави.

«Окремо додам і про енергетичну безпеку. Зараз ми як ніколи потребуємо розбудови децентралізованої енергосистеми, значно більш стійкої до воєнних ризиків. Ми також продовжуємо політику “зеленого переходу”: до 2030 року більше чверті всієї електроенергії в Україні мають виробляти з відновлюваних джерел – це наше зобов’язання на шляху до ЄС»,— йдеться в повідомленні.