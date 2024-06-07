Міненерго готується до складної ситуації взимку: заява Галущенко

Ситуація в енергосистемі України після масштабних російських атак на енергетичну інфраструктуру є значною гіршою, аніж у 2022-2023 роках.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко під час засідання Ради керуючих МАГАТЕ у Відні, повідомляє пресслужба Міненерго.

За словами міністра, найбільших руйнувань зазнали об’єкти теплової та гідрогенерації, також значно пошкоджено об’єкти системи передавання.

"Загальні втрати системи – до 9 ГВт потужності. Ситуація наразі значно гірша, ніж у 2022-2023 роках. Застосовуються обмеження для споживачів. Ми готуємося до досить складної ситуації взимку", — зазначив Галущенко.

Очільник Міненерго заявив, що наразі російські атаки зосереджені на маневрових потужностях, але "мета ворога — повний блекаут".

"Ми готуємось до того, щоб взимку працювали всі 9 енергоблоків АЕС, це наш спосіб вижити. Тому важливе завдання — захистити атомну енергетику, уникнути блекауту атомних електростанцій і забезпечити ядерну і радіаційну безпеку в Україні, від якої залежить і глобальна ядерна безпека", — додав міністр.

Раніше ТСН.ua розповідав про енергетичний армагедон: будинок "житиме" лише 36 годин – як пережити блекаут взимку.

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