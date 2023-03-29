Міненерго закликає Захід посилити санкції проти російської ядерної галузі

РФ не має отримувати нафтопродукти й використовувати їх задля фінансування армії, заявив Герман Галущенко.

У Міністерстві енергетики України закликали Захід посилити санкції проти Росії. Зокрема, у відомстві прагнуть розширення санкцій і на ядерну галузь країни-агресорки.

Про це заявв міністр енергетики України Герман Галущенко в коментарі Bloomberg.

"Ми розуміємо труднощі, які супроводжують цей процес, але нам треба розпочати його прямо зараз", - наголосив він.

РФ не має отримувати нафтопродукти й використовувати їх задля фінансування армії-агресорки, яка веде загарбницьку війну проти України, підкреслив Галущенко.

Нагадаємо, 24 березня кремлівський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія розмістить у Білорусі тактичну ядерну зброю. Проте, на думку військового експерта Олександра Коваленка, російська ядерна зброя може опинитися не лише в Білорусі.

У вівторок, 28 березня, Сполучені Штати повідомили про припинення обміну з Росією даними про свої стратегічні ядерні сили.