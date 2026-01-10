У Міненерго розповіли, яка наразі ситуація зі світлом у Києві та на Київщині

Світло / © iStock

Після масованого обстрілу РФ 9 січня у Києві та на Київщині вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням,. Попри це, на деяких лівобережних районах області ще тривають екстрені відключення.

Про це повідомляють у Міністерстві енергетики України у Telegram.

На лівобережних районах Київської області, зокрема у Бориспільському та Броварському, продовжують діяти екстрені відключення електроенергії. Решта районів поступово повертаються до звичних графіків відключень, зазначили у відомстві.

Міністерство енергетики висловило подяку енергетикам, які працюють у складних умовах, відновлюючи електропостачання та тепло в оселях українців. Також дякують споживачам за терпіння та розуміння.

У відомстві закликають громадян зберігати спокій, дотримуватися правил користування електроприладами та стежити за офіційними повідомленнями щодо відновлення світла.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 10 січня енергетикам вдалося повернути електропостачання для 588 тисяч родин Києва.