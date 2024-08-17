Мінфін може зобов'язати сервіси таксі, оренди житла та маркетплейси звітувати про доходи користувачів

Йдеться про підготовчі заходи для долучення України до міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи.

В Україні мають намір запровадити звітність про доходи, отримані фізичними та юридичними особами, які використовують цифрові платформи для продажу своїх товарів або надання послуг. Планується зобов'язати онлайн-сервіси, що пропонують послуги таксі, оренди нерухомості, маркетплейси та застосунки для продажу товарів і надання послуг, надавати дані про доходи користувачів.

Про це пише "Судово-юридична газета" із посиланням на Міністерство фінансів.

"Забезпечення прозорого та справедливого податкового середовища є одним з пріоритетів Міністерства фінансів України у податковій сфері. Запровадження звітності операторів цифрових платформ сприятиме гармонізації національного податкового законодавства з правом ЄС та підвищенню податкової культури платників податків", – відзначила заступниця міністра Світлана Воробей.

Мінфін спільно з програмою ЄС з підтримки управління державними фінансами в Україні здійснює підготовчі заходи для долучення України до міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи.

"Надалі ДПС надсилатиме звіти про доходи підзвітних продавців-нерезидентів компетентним органам юрисдикцій-партнерів, що є сторонами Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи (Багатостороння угода DPI)", – йдеться у виданні.

Раніше стало відомо, що найближчим часом до бюджету України надійде майже 3,9 млрд доларів США. Це перший транш прямої бюджетної підтримки від Сполучених Штатів 2024 року.

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