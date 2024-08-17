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Мінфін може зобов'язати сервіси таксі, оренди житла та маркетплейси звітувати про доходи користувачів

Мінфін може зобов'язати сервіси таксі, оренди житла та маркетплейси звітувати про доходи користувачів

Мінфін / Фото: УНІАН

Йдеться про підготовчі заходи для долучення України до міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи. 

В Україні мають намір запровадити звітність про доходи, отримані фізичними та юридичними особами, які використовують цифрові платформи для продажу своїх товарів або надання послуг. Планується зобов'язати онлайн-сервіси, що пропонують послуги таксі, оренди нерухомості, маркетплейси та застосунки для продажу товарів і надання послуг, надавати дані про доходи користувачів. 

Про це пише "Судово-юридична газета" із посиланням на Міністерство фінансів.

"Забезпечення прозорого та справедливого податкового середовища є одним з пріоритетів Міністерства фінансів України у податковій сфері. Запровадження звітності операторів цифрових платформ сприятиме гармонізації національного податкового законодавства з правом ЄС та підвищенню податкової культури платників податків", – відзначила заступниця міністра Світлана Воробей.

Мінфін спільно з програмою ЄС з підтримки управління державними фінансами в Україні здійснює підготовчі заходи для долучення України до міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи. 

"Надалі ДПС надсилатиме звіти про доходи підзвітних продавців-нерезидентів компетентним органам юрисдикцій-партнерів, що є сторонами Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи (Багатостороння угода DPI)",  йдеться у виданні.

Раніше стало відомо, що найближчим часом до бюджету України надійде майже 3,9 млрд доларів США. Це перший транш прямої бюджетної підтримки від Сполучених Штатів 2024 року.

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