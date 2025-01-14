Міни часів Другої світової по 600 євро за одну: в Міноборони назріває новий скандал із закупівлями

За радянськими стандартами термін придатності тротила у мінах становить не більше 60 років за ідеальних умов зберігання, а за американськими – взагалі 35 років.

Агенція оборонних закупівель (АОЗ) Міноборони в останній день минулого року підписала контракт на постачання протитанкових мін M6A2, який викликає щонайменше здивування. У документах на закупівлю зазначено, що рік виробництва мін – "1941+", а ціна цих раритетів часів Другої світової – 600 євро за одну штуку.

Про це пише Defence Express.

"Є великі сумніви, що ці раритетні міни зміцнять нашу оборону, а понад двісті мільйонів євро буквально закопають у землю", – зазначає видання.

За цим контрактом АОЗ планує закупити у болгарській компанії-посередника сотні тисяч протитанкових мін M6A2 з підривником, вік яких становить понад 80 років, але "продавець гарантує, що товар є придатним для експлуатації".

Протитанкова міна М6А2 є розробкою американського ВПК. Це вибуховий пристрій натискної дії у металевому корпусі з механічним підривачем М603. За часів Другої світової війни вони мали велике поширення, але вже наприкінці 1960-х років були зняті з озброєння армії США, адже для підриву сучасної техніки того часу п'яти кілограмів тротилу вже було недостатньо. Тоді їх замінили потужнішими мінами М15, які містять 10 кг вибухівки.

За доступною інформацією, на складах армії США протитанкових мін M6 не залишилось. Але свого часу значну кількість цих боєприпасів отримали країни Африки, Азії та Південної Америки. Лише армія Південного В'єтнаму наприкінці 1960-х років отримала близько 1 мільйона мін М6.

Видання зауважує, що цією ситуацією, коли в Україні є високий попит на боєприпаси, а в низці країн є запаси старих мін, вирішила скористатись болгарська фірма-посередник, з наміром неабияк заробити на цій сумнівній оборудці.

"Є дуже просте питання, а чи здатні вони виконати головну свою мету взагалі – детонувати та хоча б щось знищити. Бо американські дослідження говорять про 35 річний термін зберігання міни спорядженої тротилом, а радянські – 60 років. І це граничні строки за умови належного зберігання з відповідним температурним режимом. Зазвичай списані боєприпаси та військове майно зберігають аби-як та аби-де, і це не тільки у нас, але і в наших західних партнерів", – йдеться у публікації.

При цьому, використання старих мін небезпечне не лише тим, що вони не вибухнуть. Вони, навпаки можуть підірватись від незначного тиску, навіть в руках сапера. Отже, у будь-якому випадку – це ризик безперешкодно пропустити ворога начебто замінованими територіями чи втратити цінних військових фахівців.

"Одним словом, війську хочуть впарити міни, яким 80 років!!! За купу українських грошей", – зауважила спецкореспондент ТСН.ua Юлія Кирієнко.

За інформацією журналістки, протитанкових мін на фронті лишилось настільки мало, що "вони тепер просто на вагу золота".

"Здається, для ЗСУ знову йдуть по принципу: "на тобі боже, що мені не гоже" і заключають 31 грудня цей контакт. Але лякає інше, щоб перевірити кондицію цих мін (тобто якість), ми маємо сплатити 10% від вартості контракту. Тобто, від нас вимагають відвалити купу мільйонів євро, щоб зрозуміти чи підірветься та міна. І не виробнику. А болгарському чи то перекупу чи то черговій фірмі-прокладці", – зазначила Юлія Кирієнко.

Нагадаємо, нещодавно на фронт потрапили 54 тисячі бракованих мін. Їх відкликали та відправили на доопрацювання до виробника. Наразі 10% неякісних боєприпасів уже замінили новими мінами.

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