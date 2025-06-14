Як підібрати довжину і фасон спідниці за фігурою? / © Pexels

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Як підібрати довжину спідниці і її фасон: проста і зрозуміла інструкція

Довжина міні

Поділ такої спідниці закінчується набагато вище колін, відкриваючи більшу частину ніг.

Кому рекомендовано носити міні спідниці: такий фасон щільно сидить по фігурі, тому може видавати будь-які недоліки в районі стегон. Мініспідницю стилісти рекомендують носити струнким, високим, пропорційно складеним дівчатам. За високого зросту фігура може виглядати непропорційною, а ось за середнього чи низького спідниця виглядатиме виграшно. Обтягуюча міні спідниця найкраще буде виглядати на фігурі "пісочний годинник". А ось об'ємні варіанти стилісти рекомендують носити жінкам з прямокутним типом фігури.

Як носити:мініспідницю краще поєднувати з закритим верхом. 2023 року модним варіантом буде вільний светр. Влітку з таким фасоном гарно виглядає проста футболка. В комплект до мініспідниці обирайте туфлі-човники або акуратне взуття на низькому каблуку. Висока платформа чи підбори зроблять образ вульгарним.

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Спідниця-олівець до середини стегон

Відрізняється прямим трохи звуженим до низу силуетом, щільно облягає фігуру.

Кому підходить: ця довжина спідниці підходить тим, хто хоче відволікти увагу від деяких недоліків ніг, адже вона відкриває верхню їх частину. Якщо щиколотки не надто витончені, вона може допомогти приховати це. Спідниці-олівці рекомендовано носити жінкам з прямокутною фігурою, якій не вистачає вигинів. Також такий фасон підходить дівчатам з типами фігури "груша" та "яблуко".

Як носити: до такого фасону підійде практично будь-яке взуття: від човників до чобіт. Якщо обираєте чоботи, краще зупинитися на високих, щоб вони не "відрізали" ноги в візуально найширшому місці. Так можна виглядати стрункіше і вище.

Спідниця-олівець до коліна

Це класична довжина спідниці-олівця, хоча зараз можна знайти чимало різних варіантів, які відкривають коліна або сягають середини гомілки.

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Кому рекомендовано носити класичну спідницю-олівець до коліна: такий фасон візуально подовжує фігуру, адже створює вертикаль. Головне — підібрати ідеальну посадку, щоб не з'явилася мішкуватість або складки спереду. Якщо ви невпевнені в формі своїх колін, варто вибирати варіант, який їх прикриває.

Як носити: спідниці-олівці з завищеною талією візуально подовжують ноги. Носити такі фасони можна з будь-яким взуттям, створюючи різні образи.

Спідниця-трапеція (А-силует)

Кому підходить спідниця-трапеція? / © Pexels

Основна особливість такого фасону полягає в тому, що така спідниця має вузьку талію і розширюється до низу, створюючи форму трапеції.

Кому підходить: А-силует підходить практично будь-якому типу фігури. Особливо таку спідницю рекомендують носити тим, в кого широкі плечі і вузькі стегна, адже фасон допоможе візуально збалансувати пропорції. Якщо стегна широкі, спідниця-трапеція візуально зробить фігуру стрункішою. Довжину потрібно обирати в залежності від форми ніг. Якщо зріст невисокий, краще зупинитися на довжині до коліна.

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Як носити: така спідниця розширюється донизу, створюючи додатковий об'єм, тому, щоб образ виглядав гармонійно, краще додати верхню частину по фігурі і поєднати це все із взуттям на високих підборах.

Пишна спідниця до коліна

Завдяки такому фасону можна створити кокетливий і романтичний образ.

Кому стилісти рекомендують носити пишні спідниці: підходять дівчатам високого зросту та фігурою типу прямокутник та перевернутий трикутник. За низького зросту такий фасон може дещо приземлити фігуру, роблячи її важкуватою.

Як носити: важливо запам'ятати одне правило: чим пишнішу спідницю ви одягаєте, тим лаконічнішим повинен бути верх. Не обтяжуйте образ великими деталями та масивними прикрасами.

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Спідниці до середини ікри

Вирізняється такий фасон тим, що закінчується на найбільш широкому місці ноги. Також спідниці до середини литки досить об'ємні.

Кому підходить: дуже важливо звертати увагу на литки. Такий фасон стилісти не рекомендують носити, якщо вони спортивні, повні чи надто худі. За невисокого зросту довжина також протипоказана, тому що робить фігуру об'ємною.

Як носити: ідеально поєднувати спідницю до середини литки з високими підборами, але не варто одягати чоботи, тому що вони візуально "підрізають" ноги і роблять зріст коротшим.

Пряма спідниця максі

Довжина такої спідниці сягає щиколотки, водночас видніються лише ступні. Такий фасон вважається оптимальним, адже не "укорочує" ноги. Часто максіспідниці мають розрізи ззаду або по бічному шві.

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Кому рекомендовано носити: максіфасон чудово маскує будь-які недоліки в районі ніг. Якщо модель ще й пряма, то створюється візуальна вертикаль, яка додатково витягує фігуру, робить її стрункішою. Однак не варто носити такий фасон за низького зросту — він може вкоротити його ще більше.

Як носити: рекомендовано доповнювати спідницю високими підборами за середнього зросту, верх може бути як облягаючим, так і об'ємним.

Пишна спідниця максі

Дуже ефектний варіант, який найчастіше носять влітку і восени.

Кому підходить: фасон робить фігуру дещо масивною, тому якщо є зайва вага в районі талії чи стегон, краще уникати його. Підходить власницям високого зросту.

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Як носити: до пишної максіспідниці краще одягати взуття на танкетці чи невисоких підборах. Верх рекомендовано підбирати по фігурі. Топ повинен бути лаконічним і простим, адже широка спідниця вже привертає до себе увагу.

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