"Мінімум тиждень зимою і не пахнутиме": народний синоптик прогнозує потепління в Україні

Від середи, 23 листопада, опади припиняться, а температура стане переважно комфортною.

Як повідомив народний синоптик Станіслав Щедрін, ще як мінімум тиждень зимою і не пахнутиме.

За його прогнозом, у більшості областей погода наступного тижня буде хмарною з проясненням погодою.

"Опадів поменшає а від середи їх і зовсім не стане, також і температура буде переважно комфортно, по всій країні стовпчики термометрів коливатимуться в межах від -2+4 ночами та до +4+8 у денний період, тому як мінімум на тиждень зимою і не пахнутиме", - заначив синоптик.

Про паузу в опадах від 23 листопада повідомила також і синоптикиня Наталія Діденко. Водночас в Укргідрометцентрі зазначили, що 23-25 листопада в Україні буде переважно сухо, а вихідними, 26-27 листопада, до деяких регіонів знову прийдуть опади. Так, за прогнозами синоптиків, у південних, центральних та північних областях очікуються дощі, на решті території буде сухо.

Нагадаємо, раніше народний синоптик Стас Щедрін розповів, якою в Україні буде зима та які зимові місяці принесуть найбільше холоду та морозів. Інший народний синоптик Володимир Деркач натомість повідомляв, що перший місяць зими буде мінливим - похолодання чергуватиметься з відлигами.

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