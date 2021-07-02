Мінінфраструктури на чолі з Кубраковим спростило умови роботи українських моряків

В Україні планують запровадити норвезьку систему тестування Crew Evaluation System (CES) 6.0.

Міністерство інфраструктури України на чолі з Олександром Кубраковим за останні два тижні провело низку змін для того, щоб полегшити умови роботи українських моряків і викорінити корупцію у цій галузі.

Про те, що вдалося вже зробити і що ще планується, відомство поінформувало на своїй офіційній сторінці у Facebook.

В МІУ нагадують, що 14 червня відбулося обговорення проблем з представниками моряків. Станом на сьогодні відомство звітує про шість позитивних зрушень.

Так, з 24 червня моряки отримали можливість бачити свої помилки, яких вони припустилися під час тестування. Надалі для більш якісної підготовки до іспитів Мінінфраструктури планує розробити додатковий навчальний посібник.

Крім цього, 1 липня була скасована обов'язкова періодична атестація моряків. За законопроєкт №3944, що вносить необхідні зміни до Кодексу торговельного мореплавства України, у Верховній Раді проголосували 330 депутатів. Скасування обов'язкової переатестації було однією з головних вимог моряків, оскільки раніше їм для цього доводилося давати хабарі від 5 до 8 тисяч доларів.

Також планується впровадити в Україні норвезьку систему тестування Crew Evaluation System (CES) 6.0. Вже 1 вересня має стартувати експериментальний проєкт з тестування системи. Відповідну постанову Кабмін уже прийняв.

Паралельно проходить зміна керівництва Державної служби морського та річкового транспорту України. Наразі триває конкурс на посаду голови держслужби. Колишній в.о. голови вже подав у відставку.

Також в Україні вже стартував спільний проєкт Мінінфраструктури, Мінцифри і TAPAS Project. Цей проєкт передбачає створення на порталі державних послуг "Дія" прозорого сервісу для моряків.

Усі ІТ-продукти Морської адміністрації в перспективі планується передати на баланс міністерства.Загалом в Україні

налічується близько 150 000 моряків, багато з яких зайняті у міжнародних перевезеннях. Щорічно вони забезпечують надходження до державного бюджету в розмірі близько 4 млрд доларів, проте до недавнього часу продовженню професійної діяльності моряків перешкоджала висока корупція в галузі.

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