Мінінфраструктури України закликає ЄС відмовитися від торгівлі з Росією – перекрити порти і дороги

Мінінфраструктури України закликає ЄС відмовитися від торгівлі з Росією – перекрити порти і дороги

Станом на зараз країни Європейського Союзу відмовилися від пасажиропотоку з росії, проте Міністерство інфраструктури України закликає ЄС ухвалити рішення і щодо припинення торгівлі з країною-агресором.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков у Facebook.

«Майже одразу після повномасштабного вторгнення, ЄС, а також Великобританія, США, Канада та інші демократичні країни закрили свій повітряний простір для російських авіакомпаній. Однак зрозуміло, що одна справа — відмовитись від пасажиропотоку, але зовсім інша — від торгівлі», – зазначив він.

А відтак Міністерство інфраструктури закликає закордонних партнерів України ухвалити два важливих рішення: закрити усі порти для російських і пов’язаних з росією компаній, а також закрити доступ до автомобільної мережі для російських і білоруських перевізників.

«Ми знаємо, що на рівні Єврокомісії та більшості країн ЄС до цих рішень готові. Зокрема, Польща, Литва, Латвія та Естонія можуть заблокувати транзит вантажівок з білорусі та росії, однак є низка країн, які не готові йти на подібні кроки», – констатує Кубраков.

Серед країн, які поки не обмежили торгівлю з росією, він називає Німеччину, котра зацікавлена у постачанні російського вугілля та продуктів. Кубраков додає, що постійно контактує з цього приводу з міністром транспорту та цифрової інфраструктури Німеччини Фолькером Віссінґом, намагаючись переконати його не підтримувати країну-агресора.

За словами міністра інфраструктури, антиросійська коаліція міцнішає. Відбувається це в тому числі завдяки країнам, котрі з власного досвіду знають, «що таке радянська окупація та російський цивілізаційний вибір», акцентує урядовець.

«З кожним днем усе більше країн обирають шлях не пасивної, а дієвої підтримки України. Зброєю, гуманітарною допомогою, прихистком біженців. Ми почули від представників Польщі, Чехії та Словенії конкретні рішення, які пришвидшать перемогу нашої країни. Хочу подякувати за сміливість Матеушу Моравецькому, Ярославу Качиньському, Петру Фіалі та Янезу Янші», – зазначив Кубраков.

Він також додав, що завдяки країнам, котрі розуміють роль та внесок України у захист миру, «тиск на окупанта в Європі та світі як ніколи високий».

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