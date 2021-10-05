Мінінфраструктури запускає реформу Укртрансбезпеки за підтримки міжнародних партнерів

Зокрема, зросте кількість інспекторів.

Міністерство інфраструктури запускає реформу Держслужби безпеки на транспорті, яка включатиме максимальну автоматизацію державних сервісів, реорганізацію штату співробітників та тісну співпрацю з міжнародними партнерами.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм під час круглого столу "ДСБТ. Перезавантаження", передає пресслужба Міністерства.

Зокрема, кількість інспекторів планується збільшити майже вдвічі. Зараз 176 інспекторів відповідають за 75 500 одиниць пасажирського транспорту, 72 500 одиниць вантажного транспорту та 211 пунктів габаритно-вагового контролю.

"Увесь цей масив роботи не можуть виконувати 200 інспекторів із заробітною платою в 6-7 тис. грн. Тому ми розширюємо штат на основі відкритого та прозорого конкурсу. Основні критерії до кандидатів — готовність навчатися, розвиватися разом з нами та працювати на спільний результат. Єдиний суттєвий критерій — наявність вищої освіти", - зазначив Найєм.

За його словами, нові інспектори з’являться на українських дорогах вже влітку 2022 року.

Окрім цього, триває цифровізація послуг Укртрансбезпеки. Наприкінці літа було запущено новий кабінет перевізника ШЛЯХ, у якому вже реалізовано систему замовлення та обліку дозволів на міжнародні вантажні перевезення. До кінця цього року планується почати розробку та впровадження цілої низки програмних компонентів, які необхідні для виконання функцій ДСБТ. Зокрема зміни торкнуться системи онлайн розподілу ЄКМТ, програмного забезпечення для контролю за рухом та виконанням постанов (E-Decision), Системи та центру обробки даних ГВК (Weigh Control System, WiM).

Підтримку реорганізації Укртрансбезпеки вже висловили представники Світового банку, Європейського інвестиційного банку, IDLO, Європейської бізнес асоціації та Асоціації міжнародних автоперевізників.

"Ми не вигадуємо власних шляхів і не експериментуємо. Є досвід розвинутих країн, конкретні рішення та ініціативи, які вже продемонстрували свою ефективність. Саме їх ми і впроваджуємо в Україні", - резюмував Найєм.

Одним із пріоритетів реформованої ДСБТ стане захист нових доріг, які відновлюються в рамках програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нові маршрути повинні збільшити транзитний потенціал України.

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