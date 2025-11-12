Міністерка енергетики подала заяву про відставку: яка причина

Світлана Гринчук

Реклама

Світлана Гринчук, яка обіймала посаду міністерки енергетики України, подала заяву про звільнення.

Про це вона повідомила в соцмережах.

«Посада ніколи не була для мене самоціллю. Я вдячна президенту Володимиру Зеленському, Кабінету міністрів України та народним депутатам за надану можливість працювати на користь держави, що я робила впродовж останніх 10 років на різних посадах на державній службі, починаючи з головного спеціаліста», — написала вона.

Реклама

Міністерка енергетики Світлана Гринчук написала заяву про відставку / © соцмережі

Також вона додала, що під час її роботи не було жодних порушень законодавства, та підтвердила, що таких «фактів не може існувати в принципі». За її словами, будь-які спекуляції на цю тему недоречні.

«Усьому має бути межа. Зрештою, час усе розставить на свої місця», — підсумувала вона.

Допис Світлани Гринкук у фейсбуці / © Скріншот

Нагадаємо, НАБУ та САП повідомили про реалізацію операції «Мідас». Так, було викрито масштабну корупцію в енергетиці. Йдеться про відмивання коштів і незаконне збагачення, яке організували українські високопосадовці.

Колишній міністр економіки Тимофій Милованов заявив про складання повноважень члена Наглядової ради ДП «НАЕК „Енергоатом“». Причиною виходу він назвав бюрократію та «глибоку неспроможність» ради адекватно відреагувати на корупційні скандали.

Реклама

А наразі відомо, що ексвіцепрем’єр Чернишов отримав підозру від НАБУ та САП у незаконному збагаченні.