Міністерка енергетики прокоментувала ночівлю у Галущенка: що заявила

Світлана Гринчук / © Facebook

У Вищому антикорупційному суді (ВАКС) під час розгляду справи про масштабну корупцію в енергетиці оприлюднили несподівані деталі. Згідно з протоколом візуального спостереження, міністерка енергетики Світлана Гринчук щонайменше тричі ночувала у помешканні міністра юстиції Германа Галущенка. Посадовиця прокоментувала цю інформацію.

Про це пише Слідство.info.

Нічліги фіксувалися влітку 2025 року, незабаром після призначення Гринчук на посаду. Як повідомив прокурор на засіданні 12 листопада, посадовиця, яка наразі не має підозри у справі НАБУ/САП, навіть «хвіртку своїм ключем відмикала».

Журналісти звернулися до Світлани Гринчук по коментар щодо цих нових подробиць. Міністерка заявила, що «нічого про це не чула». Після цього посадовиця кинула слухавку і перестала відповідати на дзвінки.

Скандальні подробиці, оприлюднені ВАКС, швидко призвели до реакції на найвищому рівні. Президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні заявив, що Міністерка енергетики та Міністр юстиції не можуть залишатися на своїх посадах.

«Якщо є звинувачення, на них треба відповідати. Я попросив прем’єр-міністра України, щоб були заяви про відставку від цих міністрів», — наголосив президент.

Згодом Світлана Гринчук, яка обіймала посаду міністерки енергетики України, подала заяву про звільнення.

Також повідомлялося, один з епізодів з «плівок НАБУ» свідчить про те, що президент України Володимир Зеленський зателефонував міністрові юстиції (ексміністру енергетики) Герману Галущенку після повідомлення від бізнесмена Тимура Міндіча.