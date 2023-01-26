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Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна приїхала до Одеси

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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856
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Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна приїхала до Одеси

Фото: Associated Press

Очільниця міністерства закордонних справ Франції Катрін Колонна приїхала до Одеси.

У четвер, 26 січня, до Одеси прибула міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна.

Про це вона повідомила у своєму Twitter.

"В Одесі! Щоби висловити підтримку Францією суверенітету України сьогодні, як і вчора", - написала вона.

Нагадаємо, Париж пообіцяв допомогти Україні колісними танками AMX-10 RC та бронемашинами Bastion. 

Президент Володимир Зеленський подякував президенту Франції Еммануелю Макрону за таке "проривне рішення надати легкі танки та за подальше посилення обороноздатності України".

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Дата публікації
Перегляди
856
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