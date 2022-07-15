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Міністерка соціальної політики Лазебна подала заяву про відставку: хто може її замінити

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Міністерка соціальної політики Лазебна подала заяву про відставку: хто може її замінити

ФОТО: Marina Lazebna/Фейсбук

Міністерка соціальної політики Марина Лазебна написала заяву про відставку. Тепер її має розглянути Верховна Рада.

За інформацією представника Кабінету міністрів у ВР Тараса Мельничука, заява Лазебної уже надійшла до Верховної Ради.

Про це Тарас Мельничук повідомив у Telegram-каналі.

"У Верховну Раду України надійшла заява Лазебної Марини Володимирівни про відставку з посади Міністра соціальної політики України", - написав він.

За даними ЗМІ, Лазебну може змінити нинішня керівниця департаменту соціальної політики та охорони здоров'я в Офісі президента Оксана Жолнович. Однак на посаду міністра соцполітики є ще кандидати.

Зауважимо, Марина Лазебна на посаді міністерки соцполітики понад 2 роки. Вона була призначена на цю посаду 4 березня 2020 року. Перед цим була головою Державної соціальної служби України.

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