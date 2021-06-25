В Україні хочуть відкласти підвищення цін на електроенергію: що пропонує Міненерго

В Україні хочуть відкласти підвищення цін на електроенергію: що пропонує Міненерго

Міненерго ініціювало подовження терміну дії чинного ПСО до 1 серпня.

Міненерго України виступає за подовження терміну дії чинної моделі покладання спеціальних обов'язків на ринку електроенергії для населення до 1 серпня. Все це для того, аби захистити соціально вразливі верстви населення і забезпечити підприємствам можливість для модернізації виробничих потужностей та стабільної роботи.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міненерго 25 червня.

"Для реалізації цих завдань необхідно визначити точну суму коштів, яку зараз потребує ринок. І вкрай важливо, щоб ринок функціонував стабільно. Ситуація, що склалась на ринку електроенергії у травні-червні повністю спотворює можливість адекватного прогнозування моделі фінансово стабільної роботи для учасників ПСО", - йдеться в повідомленні.

У Міненерго додали, що "очікують найближчим часом ухвалення ряду рішень, що допоможуть стабілізувати ринок":

"Вже у першій половині липня очікуємо побачити позитивні результати", - заявили у відомстві.

Нагадаємо, в Україні подешевшає електроенергія, але тарифи знизяться не для всіх. Хто платитиме менше.

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