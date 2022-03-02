Міністерство інфраструктури України працює над світовою інфраструктурною ізоляцією Росії

Міністерство інфраструктури України направило офіційні листи до 11 найбільших організацій світу у сфері інфраструктури.

Це найбільші та найвпливовіші світові структури у сфері авіаційного, морського, залізничного транспорту, а також будівництва та туризму.

Про це повідомляє у Facebook Мінінфраструктури України.

Адресатами стали :

▪ Міжнародна асоціація мостів, тунелів і магістралей (IBTTA)

▪ Міжнародна Рада Аеропортів (ACI)

▪ Всесвітня туристична організація ООН (UNWTO)

▪ Міжнародний союз залізниць (UIC)

▪ Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO)

▪ Міністерство транспорту Великобританії

▪ Європейська економічна комісія ООН (UNECE)

▪ Дунайська комісія

▪ Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA)

▪ Федеральне авіаційне управління США

▪ Міжнародний транспортний форум (ITF)

«Йдеться про звернення до міжнародної спільноти вжити необхідних заходів із закриття для країни-агресорки авіаційного простору, доступу до морських портів, а також виключення РФ зі складу міжнародних організацій», — йдеться у повідомленні.

Ізоляція країни-агресорки вже розпочалася. Для її літаків закритий повітряний простір ЄС, Канади, США, Австралії та ін. Великобританія та Канада закрили порти для російських суден, а також пов’язаних з нею компаній. У портах Бельгії не обробляють вантажі для РФ. Туреччина закрила протоки Босфор і Дарданелли для військових кораблів. Данська судноплавна компанія Maersk тимчасово зупиняє всі контейнерні перевезення до Росії та з неї. Логістичні компанії DHL та FedEx перестали постачати товари з та до РФ.

Ці кроки, як зазначають в МІУ, вже стають потужним ударом по економіці окупанта. Але остаточна мета — повна інфраструктурна ізоляція країни-агресорки.

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