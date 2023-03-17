Міністерство освіти може очолити Оксен Лісовий: що відомо про кандидата

Директор Малої академії наук уже майже рік бере участь у бойових діях як доброволець.

Посаду міністра освіти та науки України може зайняти директор Малої академії наук Оксен Лісовий.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат України Ярослав Железняк.

“Замість Шкарлета міністром освіти буде директор Малої академії наук Оксен Лісовий. Дуже гарний вибір”, - написав він.

Депутат також зазначив, що зміна очільника МОН не буде єдиною кадровою ротацією, запланованою на найближчий пленарний тиждень.

Відомо, що Оксен Лісовий уже майже рік бере участь у бойових діях як доброволець 95-ї бригади Десантно-штурмових військ, одночасно виконуючи службові обов’язки директора МАН України.

Науковець народився у 1972 році під Києвом. Син репресованого радянською владою філософа й правозахисника Василя Лісового й талановитої педагогині Віри Лісової. Закінчив Решетилівське художнє училище народних промислів за спеціальністю “художник–кераміст” та Київський державний інститут культури за спеціальністю “бібліотечно–інформаційні системи”.

Працював учителем у Києво–Могилянському колегіумі, тренером із фехтування, підтримував діяльність громадської юнацької організації “Січ”. Кандидат філософських наук, доцент.

Оксен Лісовий одружений, виховує двох синів.

Нагадаємо, раніше нардепка від "Голосу" Інна Совсун повідомила, що Сергій Шкарлет покине посаду міністра освіти та науки України, яку він обіймав від грудня 2020 року.

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