Міністр агрополітики Сольський прокометував свою заяву про відставку

Сольського підозрюють в незаконних оборудках із землею на суму в півмільярда гривень.

Міністр агрополітики Микола Сольський підтвердив, що написав заяву про звільнення з посади міністра аграрної політики та продовольства. Його відставку має розглянути Верховна Рада.

Про це він написав у Мережі.

"Так, я написав заяву про відставку з поста Міністра. В такій ситуації вважаю це правильним кроком. Вирішить Верховна Рада прийняти мою відставку, буду вдячний за таке рішення, вирішить, що я маю працювати далі - продовжу працювати", - заявив він.

Водночас голова ВР Руслан Стефанчук пообіцяв, що заяву Сольського Верховна Рада розгляне на одному з найближчих пленарних засідань.

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Зазначимо, колишнього голову аграрного комітету Верховної Ради і чинного міністра агрополітики Миколу Сольського підозрюють в незаконних оборудках із землею на суму в півмільярда гривень. За даними слідства, він заволодів державною землею на 291 млн грн та намагався привласнити землю ще на 190 млн грн.

Нагадаємо, перед цим голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський написав заяву про відставку.

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