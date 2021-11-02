Міністр економіки Любченко слідом за двома колегами теж подав у відставку

Заява Любченка перебуває у апараті Ради.
Перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Олексій Любченко подав заяву про відставку.
Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук у Telegram.
"Перший віцепрем'єр-міністр України - міністр економіки України Любченко Олексій подав заяву до апарату ВРУ з проханням прийняти відставку із займаної посади", – сказано у повідомленні.
До слова, Олексій Любченко став віцепремʼєром – міністром економіки 20 травня 2021 року. Раніше він обіймав посаду голови Державної податкової служби.
Нагадаємо, 1 листопада одразу два віцепрем'єри написали заяви про звільнення за власним бажанням - віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексiй Резніков та віцепрем'єр-міністр України – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.