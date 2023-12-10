Міністр енергетики розповів, чи є зараз передумови для блекаутів

Блекаути можуть статися, проте вони матимуть тимчасовий характер

Наразі передумов для блекаутів немає, але у випадку терористичних атак росіян на українську енергосистему відключення світла все ж можуть бути, проте вони матимуть тимчасовий характер.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, - пише Укрінформ.

"Єдина загроза - це атаки росіян. Передбачити рівень атак і коли вони будуть - це складно", - зауважив Галущенко.

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Він підкреслив, що наразі немає передумов для блекаутів.

"Навіть, якщо відбудеться критичний вплив на енергосистему внаслідок атак, блекаути можуть бути, але вони матимуть тимчасовий характер", - резюмував Галущенко.

Нагадаємо, що раніше гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко пояснив, чи варто очікувати відключеннь світла за мінусової температури.

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