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Міністр енергетики розповів про наслідки ворожих атак по Україні: де ситуація зі світлом найскладніша

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Міністр енергетики розповів про наслідки ворожих атак по Україні: де ситуація зі світлом найскладніша

Фото: pixabay.com

Вранці 26 січня російські окупанти завдали чергового удару по енергетичній системі України. Внаслідок цього запроваджено аварійні відключення світла.

Найбільше від російського терору постраждали Київська, Одеська та Вінницька області.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Сьогодні ворог знов обстріляв об’єкти енергетики, намагаючись спричинити системний збій в енергосистемі України. Завдяки відмінній роботі ППО збито велику кількість ракет. На жаль, є влучання в об’єкти енергетичної інфраструктури. Запроваджено аварійні відключення. Найскладніша ситуація наразі в Київській, Одеській та Вінницькій областях", - написав він у фейсбуці.

У ДТЕК додали, що через завдані ворожою атакою руйнування в Одеській області продовжують діяти екстрені відключення світла.

"Така ситуація може тривати декілька днів, поки не буде відновлено пошкоджені енергооб'єкти", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вранці, 26 січня, росіяни випустили по території України десятки ракет. У регіонах працювали системи протиповітряної оборони, проте деякі ворожі об'єкти таки завдали шкоди. Що відомо про масовану ракетну атаку окупантів - читайте в матеріалі ТСН.ua.

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Дата публікації
Перегляди
2931
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