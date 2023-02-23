Міністр енергетики розповів про ситуацію в енергосистемі

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що енергосистема працює без обмежень для споживачів. Зокрема, 23 лютого світло не вимикатимуть.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики України.

Наголошується, наразі є достатньо потужності для повного забезпечення потреб українців у електроенергії.

"Попри збільшення обсягів споживання у зв’язку з похолоданням, генерація має достатньо потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії, а також значний резерв", - розповів він.

За словами міністра, за останню добу внаслідок постійних ворожих обстрілів зросла кількість знеструмлених споживачів у Харківській і Запорізькій областях. Тим часом у Донецькій області відновлено електропостачання майже 18 тисяч абонентів.

Нагадаємо, днями голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що найтяжчі часи з електроенергією минули, однак "розслаблятися не варто". За його словами, завдяки покращенню української ППО та "зниженню можливостей Москви завдавати ударів" по критичній інфраструктурі найгірше в ситуації з електроенергією вже позаду, але "розслаблятися не варто".

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