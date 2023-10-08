Міністр енергетики закликав українців запасатися на зиму генераторами

Зі свого боку Міненерго та українська ППО обіцяють зробити все, щоб генератори українцям не знадобились.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що його відомство робитиме все можливе, аби уникнути відключень світла в Україні. Водночас посадовець закликав українців підготуватися до зими і запастися генераторами.

Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу "Ми-Україна".

"Якщо є можливість, підсилюйте автономне функціонування, зробіть це. А ми зі свого боку разом з нашою ППО будемо робити все, щоб ця техніка вам не знадобилась", — сказав Галущенко.

З його слів, на сьогодні система електропостачання України перевершує аналоги деяких країн Європи та готова успішно пережити зимовий період.

"Два основні елементи, що забезпечують надійність будь-якої енергосистеми — генерація та передача електроенергії — перебувають на досить високому рівні", — додав він.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський закликав західних партнерів надати більше систем ППО, оскільки взимку очікується "багато атак" з боку РФ як дронами, так і ракетами.

"Цієї зими російські терористи будуть знову намагатися знищити нашу енергосистему. Вони не здатні сприйняти думку, що Україну все одно не підкорять. Але спробують зробити більше ударів та більше спроб обійти наш захист", - наголосив президент.

У Повітряних силах вважають, що ця осінь та зима стануть рекордними за кількістю безпілотників, які РФ застосовуватиме проти України.

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