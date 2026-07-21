Міністр енергетики нагородив 40 шахтарів та енергетиків ДТЕК за підготовку до зими

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Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

Зазначається, що церемонія відбулася в шахті, на глибині 480 метрів, де працюють гірники. Відзнаки Міністерства енергетики отримали працівники вугільних та енергетичних підприємств, які забезпечують роботу єдиного виробничого ланцюга — від видобутку українського вугілля до виробництва електроенергії.

«Дякую шахтарям та енергетикам за професіоналізм і сміливість. Попри неодноразові ворожі обстріли, ви продовжуєте працювати й забезпечувати країну світлом і теплом. Маю честь вручити вам почесні нагороди, бо в основі енергетичної стійкості України завжди стоять люди. Цінуємо внесок кожного. Світло переможе!», — зазначив Шмигаль.

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Під час візиту він спустився під землю, ознайомився з роботою вуглевидобувного підприємства.

Шахтарі продовжують працювати в умовах повномасштабної війни, наближення зони бойових дій, ворожих атак та регулярних знеструмлень. Також вони допомагають енергетикам відновлювати теплоелектростанції, пошкоджені внаслідок обстрілів.

«До наступної зими ми готуємося як одна команда. Шахтарі видобувають вугілля для українських теплоелектростанцій, енергетики відновлюють обладнання після атак, машинобудівники забезпечують підприємства необхідною технікою. На своєму рівні робимо все можливе, щоб попри виклики війни українці були зі світлом і теплом, особливо в осінньо-зимовий період», — зазначив генеральний директор ДТЕК Енерго Олександр Фоменко.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення ДТЕК Ріната Ахметова спрямував у проходження ТЕС і шахтами воєнних зим понад 51 млрд грн.

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