Міністр фінансів США розкрив деталі угоди щодо копалин: як вона сприятиме завершенню війни

За словами американського чиновника, домовленість передбачає економічне партнерство між Україною та США у різних сферах.

Нова угода між Україною та США є ключовою частиною довгострокової стратегії Дональда Трампа щодо мирних переговорів між Києвом і Москвою та відновлення мирного життя українців.

Про це розповів міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв'ю Fox.

"Я їздив до Києва близько 10 днів тому і зустрічався з президентом Зеленським, і ця угода є частиною довготривалої стратегії президента Трампа щодо переговорів про мир між Україною та Росією і повернення українців до мирного життя", – сказав Бессент.

За словами американського чиновника, домовленість передбачає економічне партнерство між Україною та США у таких сферах, як:

стратегічні корисні копалини;

енергетика;

підприємництво.

Бессент наголосив, що американський бізнес готовий інвестувати в Україну та сприяти її економічному зростанню.

"Це безпрограшний варіант. Ми заробляємо гроші, якщо український народ заробляє гроші, і я вірю, що зі Сполученими Штатами Америки нашими ноу-хау, наш бізнес готовий прийти і надати капітал, щоб ми могли прискорити зростання України і вивести українську економіку на траєкторію зростання, великого зростання", – підкреслив міністр фінансів.

Він також зазначив, що головна мета – допомогти Україні стати на траєкторію великого економічного зростання.

Нагадаємо, українські медіа опублікували повний текст угоди про корисні копалини між Україною та США. Про що в ній йдеться – дізнавайтеся у публікації.