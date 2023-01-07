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Міністр культури спростував слова представників УПЦ МП про "силове захоплення Успенського собору"

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Міністр культури спростував слова представників УПЦ МП про "силове захоплення Успенського собору"

Фото: Associated Press

Олександр Ткаченко вчергове наголосив, що Успенський собор і Трапезна церква Києво-Печерської Лаври належать державі.

Міністр культури Олександр Ткаченко розповів, що дозвіл на проведення Різдвяної служба Предстоятелем Православної церкви України Митрополитом Епіфанієм в Успенському соборі Києво-Печерської лаври укладений на сьогодні 7 січня, від 8-ї до 12-ї години.   

Про це він розповів в ефірі національного телемарафону.

Він також наголосив, що Успенський собор і Трапезна церкву Києво-Печерської Лаври належать державі.

За словами Ткаченка, закиди УПЦ МП про те, що під час війни майно не можна було забирати, безпідставні, адже угода на оренду Успенського собору й Трапезної церкви у Верхній Лаврі була тимчасовою.

"Це нормальна юридична, прозора процедура повернення храмів у повне користування українською державою, там жодного силового захоплення немає", - наголосив він.

Нагадаємо, 5 січня міністр культури Олександр Ткаченко повідомив, що Успенський собор та Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври офіційно повернули у державне користування, а намісник Лаври від УПЦ МП Павло (Лебідь) не з'явився на підписання акту повернення культових споруд.

З УПЦ МП не продовжили оренду храмів  Києво-Печерської Лаври

31 грудня, УПЦ (Московського патріархату) провела останнє богослужіння у головних соборах Києво-Печерської лаври – Успенському і Трапезному. 1 січня, УПЦ МП уже не допустили на територію Верхньої лаври, тож митрополит Павло вдався до погроз і прокльонів.

УПЦ МП "виселяють" з двох головних храмів Києво-Печерської лаври – Успенського та Трапезного соборів, які належать державі.

Верхня лавра належить Києво-Печерському історико-культурному заповіднику. На території Верхньої лаври розташовані головні собори – Успенський і Трапезний, а також Троїцька надбрамна церква та Велика лаврська дзвіниця.

У Нижній Лаврі, де розташовані печери, діє чоловічий монастир УПЦ МП, духовна семінарія, резиденція намісника Лаври і низка храмів. Нижня лавра перебуває у віданні Української православної церкви (Московського патріархату). 2013 року, за часів президенства Януковича, була укладена безстрокова угода на використання Нижньої Лаври УПЦ МП.

У суботу, 7 січня, вперше в історії ПЦУ Епіфаній проводить богослужіння на Різдво у Києво-Печерській лаврі.

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Дата публікації
Перегляди
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