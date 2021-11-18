Міністр Лещенко розповів про погрози на адресу його родини та дітей

Міністр Лещенко розповів про погрози на адресу його родини та дітей

Урядовець стверджує, що замах на його життя нічого не змінить, оскільки вся інформація про земельні оборудки перебуває в розпорядженні правоохоронних органів.

Міністр аграрної політики України Роман Лещенко зізнався, що спроба замаху на його життя через ситуацію, яка носить цивільно-правовий характер, його приголомшила.

Про це урядовець заявив у коментарі під час термінового брифінгу в Міністерстві внутрішніх справ у четвер, 18 листопада.

За його словами, через кілька годин після його повернення зі службового відрядження до Саудівської Аравії, до нього звернувся міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та повідомив про оперативну інформацію щодо замаху на його життя.

“Щодо мене було багато різних погроз, і щодо членів моєї родини і моїх дітей... І цей процес постійний”, - зауважив він.

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Міністр повідомив, що від 2020 року, коли він зайняв цю посаду в уряді, він перебуває під охороною, оскільки міністерство тісно співпрацює з правоохоронними органами щодо конкретних фактів з приводу подвійної приватизації, виведенню державної землі в приватну власність, повернення землі у власність Міністерства оборони тощо.

“Я публічно окреслив свою позицію в інтерв’ю ще в січні 2021 року, що буду вести справи лише у правовій площині і не реагуватиму на шантаж і погрози”, - сказав Роман Лещенко.

Він зізнався, що його приголомшила ситуація ситуація з громадянином США, яка тягнеться з 2018 року і носить цивільно-правовий характер. У той час він був звичайним аграрієм і до політичної діяльності жодного стосунку не мав.

Водночас міністр підкреслив, що будь-який замах на нього нічого не змінить у роботі міністерства у протидії схемам розбазарювання державних земель.

“Якщо хтось вважає, що якісь погрози і замахи дадуть можливість уникнути відповідальності — немає ніяких перспектив. Всі дані, вся інформація знаходиться у правоохоронних органах. Це ні до чого не призведе. Строків позовної давності за правопорушення, скоєні за тридцять років проти української землі, не існує, всі будуть нести відповідальність”, - запевнив Лещенко.

Нагадаємо, у Міністерстві внутрішніх справ підтвердили інформацію про замах на міністра аграрної політики Романа Лещенка.

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