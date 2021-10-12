Міністр Малюська пообіцяв покупцеві колонії в Прилуках смачний та корисний подарунок

Очільник Мін’юсту пропонує придбати у ФДМ Прилуцьку виховну колонію для створення тут коворкінгу.

Міністр юстиції Денис Малюська нагадав про “великий розпродаж в’язниць”, який проводить Фонд держмайна (ФДМ) України і запропонував покупцеві, який придбає Прилуцьку виправну колонію, смузі в подарунок.

Про це міністр написав у коментарі під своїм дописом на Facebook-сторінці.

Колишню колонію в Прилуках, на думку Дениса Малюськи, після придбання можна легко переобладнати в модний тепер коворкінг, в якому “навіть ночувати на роботі можна”.

У своєму дописі він нагадав, що лот, виставлений на аукціон ФДМ, включає 26 тис. кв. м приміщень, а також три земельні ділянки загальною площею 5,28 га. Він має готову інфраструктуру і комунікації і розташований у Чернігівській області - всього за 135 кілометрів від столиці.

“Минулі резиденти “коворкінгу” виїхали з нього ще у 2019 році. Купуй і працюй!” - звернувся міністр до покупців, пообіцявши переможцю аукціону в подарунок — смузі.

Фото: Facebook

Нагадаємо, що бонусом для покупців іншої в’язниці під Києвом буде копія відомого малюнку Бенксі, виконана міністром юстиції Денисом Малюською

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