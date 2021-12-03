Міністр оборони повідомив про можливість скорочення терміну призову на строкову службу в армії

Міністр оборони повідомив про можливість скорочення терміну призову на строкову службу в армії

Він висловив сподівання, що вирішенню багатьох питань сприятиме вступ в дію закону про територіальну оборону.

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про можливість скорочення терміну призову на строкову службу в армії.

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Про це він заявив 3 грудня у Раді під час Години запитань до уряду.

Резніков зазначив, що його позиція в тому, що, можливо, не потрібно призивати "на такий довгий період, можливо його робити більш коротким і готувати потенціал наших майбутніх захисників і захисниць для того, щоб вони були готові".

"На сьогоднішній день ми вивчаємо разом з головнокомандуючим, з Генеральним штабом доцільність і потребу призову на строкову військову службу", - сказав очільник Міноборони та попросив депутатів ще пропрацювати питання щодо доцільності переходу на повністю контрактну армію.

Нагадаємо, раніше Олексій Резніков зізнався, що мріє про професійну армію і припустив можливість скасування обов'язкового призову до армії.