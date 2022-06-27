Міністр оборони РФ Шойгу не відвідував Луганщину та Донеччину, бо забоявся "ракетного удару" - журналіст

Міністр оборони РФ Шойгу не відвідував Луганщину та Донеччину, бо забоявся "ракетного удару" - журналіст

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу не приїздив на територію окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Генерал обмежився появою лише на пункті управління на території Білгородської області.

Про це розповів журналіст Роман Цимбалюк.

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Вчора, 26 червня росЗМІ розповсюдили інформацію, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу проінспектував російське угруповання військ, задіяне у "спеціальній військовій операції" в Україні, де, начебто, заслухав доповіді командувачів щодо поточної обстановки та дій російських збройних сил на основних операційних напрямках.

За інформацією Романа Цимбалюка, міністр оборони РФ, генерал армії Сергій Шойгу не відвідував пункти управління ЗС РФ на території Луганської та Донецької областей.

"Перебування міністра оборони РФ обмежилося одним зразково-показовим пунктом управління на території Білгородської області, де для нього і генералів МО і ГШ, які його супроводжували, влаштували показові доповіді про ведення бойових дій на території України, показове нагородження медалями та орденами", - написав журналіст.

Він додав, що Шойгу "не доїхав" до України через можливі обстріли.

"Причина відмови від відвідування Луганської та Донецької областей - страх командирів воюючих угруповань, що командування ЗС РФ може бути знищене ракетним ударом ЗС України та їхнє небажання демонструвати реальні втрати російської армії під час бойових дій", - проінформував журналіст.

Нагадаємо, що 22 червня у Луганській області підрозділи 80 (в/ч 87441, Чебаркуль) та 239 (в/ч 89547, Чебаркуль) танкових полків 90 танкової дивізії потрапили під артилерійський вогонь ЗС України. Внаслідок удару знищено 13 танків Т-72.

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