Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Міністр оборони України запропонував російським солдатам 5 млн рублів, якщо вони здадуться

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Міністр оборони України запропонував російським солдатам 5 млн рублів, якщо вони здадуться

Для України людське життя є найвищою цінністю.

Міністр оборони України України Олексій Резніков повідомив, що Україна готова виплатити російським солдатам по 5 млн рублів, якщо вони добровільно складуть зброю. 

Про це міністр написав у Facebook. 

"За 4 доби втрати російських окупантів вбитими та пораненими склали понад 5,3 тис. осіб. Сотні солдатів та офіцерів ворога опинилися у нашому полоні. Багато з них – зовсім юні. Кремль перетворює їх на злочинців, робить вбивцями. Частину з них обманули, частину зазомбували пропагандою чи залякали. Загалом видно, що мотивація більшості загарбників є невисокою. Вона стає зовсім мізерною, коли вони стикаються з опором наших героїчних захисників і захисниць. І відчувають міць української зброї. Та коли бачать, що їх ніхто не зустрічає з квітами. Навпаки – називає фашистами і вимагає забратися геть", - написав міністр. 

Резніков наголосив, що для України людське життя – найвища цінність. Щоб зберегти життя українців, Міністерство оборони України підтримало ініціативу міжнародної ІТ-спільноти. Вона дуже проста.

"Ми пропонуємо російським солдатам вибір: загинути на неправедній війні або повну амністію та 5 млн. рублів компенсації. Якщо вони складуть зброю і добровільно здадуться у полон. Кошти для забезпечення цієї акції збирають лідери світової ІТ-індустрії. Ми пропонуємо російським військовим почати нове життя. Кожен, хто відмовиться бути окупантом, - наблизить мир. Для тих, хто обере шлях окупанта - пощади не буде! Слава Україні" - написав міністр. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

У Броварах сталося 3 потужних вибухи

У Броварах сталося 3 потужних вибухи
Наступна публікація