Міністр оборони України запропонував російським солдатам 5 млн рублів, якщо вони здадуться

Для України людське життя є найвищою цінністю.

Міністр оборони України України Олексій Резніков повідомив, що Україна готова виплатити російським солдатам по 5 млн рублів, якщо вони добровільно складуть зброю.

Про це міністр написав у Facebook.

"За 4 доби втрати російських окупантів вбитими та пораненими склали понад 5,3 тис. осіб. Сотні солдатів та офіцерів ворога опинилися у нашому полоні. Багато з них – зовсім юні. Кремль перетворює їх на злочинців, робить вбивцями. Частину з них обманули, частину зазомбували пропагандою чи залякали. Загалом видно, що мотивація більшості загарбників є невисокою. Вона стає зовсім мізерною, коли вони стикаються з опором наших героїчних захисників і захисниць. І відчувають міць української зброї. Та коли бачать, що їх ніхто не зустрічає з квітами. Навпаки – називає фашистами і вимагає забратися геть", - написав міністр.

Резніков наголосив, що для України людське життя – найвища цінність. Щоб зберегти життя українців, Міністерство оборони України підтримало ініціативу міжнародної ІТ-спільноти. Вона дуже проста.

"Ми пропонуємо російським солдатам вибір: загинути на неправедній війні або повну амністію та 5 млн. рублів компенсації. Якщо вони складуть зброю і добровільно здадуться у полон. Кошти для забезпечення цієї акції збирають лідери світової ІТ-індустрії. Ми пропонуємо російським військовим почати нове життя. Кожен, хто відмовиться бути окупантом, - наблизить мир. Для тих, хто обере шлях окупанта - пощади не буде! Слава Україні" - написав міністр.