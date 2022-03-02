Міністр оборони України звернувся до жителів ОРДЛО та закликав до тотального спротиву

Україна вже 160 годин бореться проти Росії.

Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до українців з ОРДЛО та закликав їх до спротиву.

Про це міністр написав у соціальних мережах.

"160 годин оборони. Росія не витримала і почала визнавати втрати. Це сталося завдяки героїзму наших захисників і захисниць. А також завдяки бійцям інформаційного фронту, які прорвали інформаційну блокаду. Час посилити тиск на ворога, який втратив ініціативу. Час перейти до тотального опору! Наша армія успішно зустрічає лобові атаки російських окупантів. Наші спеціальні підрозділи – ССО, спецназ СБУ і Головного управління розвідки – ефективно нищать російські війська на марші", - повідомив міністр.

Олексій Резніков закликав жителів ОРДЛО до спротиву окупантам.

"Звертаюся до громадян, які перебувають на тимчасово зайнятих ворогом територіях. З вашою допомогою наша армія швидше здолає і вижене окупантів. Треба позбавити російські війська тилової підтримки. Не чіпайте танки. Тільки, якщо дуже хочеться. Знищуйте тилові колони. Вони йдуть за колонами з бронетехнікою. Якщо ворог залишиться без палива, боєкомплекту, їжі, інженерної та ремонтної підтримки, він стане безпорадним. Мисливці. Єгері. Лісники. Ви знаєте кожну стежку і кожен ярок у вашому краю. Це ваш час. Ворог повинен відчути, що кожен крок без запрошення по українській землі може стати для нього останнім. Треба, щоб в окупанта була тільки одна мотивація – якнайшвидше втекти з нашої країни", - наголосив міністр.