Міністр оборони часів Кучми Кузьмук "засвітився" з військовими: деталі скандалу

Олександр Кузьмук

Колишній міністр оборони України Олександр Кузьмук до останнього часу працював на посаді радник командувача Сил територіальної оборони ЗСУ.

Про це передає пресслужба сил ТрО.

Кузьмук «засвітився», коли вручав військовослужбовцям сил ТрО відомчі відзнаки та цінні подарунки з нагоди Дня ЗСУ.

«За історично невеликий період Збройні Сили України пройшли великий шлях. Якщо ми чинимо опір монстру, який своїми силами переважає нас в багато разів, то це виключно завдяки вам — усім офіцерам, сержантам і солдатам, які б’ються мужньо і стійко», — заявив він.

Скандал у Мережі

Після цього у Мережі розгорівся скандал. Українці пригадали, що біографія Кузьмука доволі неоднозначна. Серед іншого, він був членом Партії регіонів і голосував за «диктаторські закони» 16 січня 2014 р.

«Йому 71 рік, був міністром оборони ще за часів Кучми, із 1996 року. Потім був нардепом трьох скликань від „Партії регіонів“. За часів депутатства підписав звернення до Сейму Польщі з проханням визнати, що українці нібито вчиняли геноцид проти поляків. Нарешті армійська реформа», — відреагував волонтер Сергій Стерненко.

Історик і військовослужбовець Вахтанг Кіпіані поділився спогадом, як написав промову Кузьмуку, в якій згадав про УПА і Січових стрільців, а потім мав через це неприємності.

А військовий Руслан Трегуб нагадав, що Кузьмук поставив підпис під передачею українських стратегічних бомбардувальників до РФ, за допомогою яких окупанти зараз бомблять наші міста і села.

Після розголосу Кузьмука звільнили

Як виявилося, Кузьмук перебував на посаді позаштатного радника Командувача Сил ТрО ЗСУ від 14 жовтня 2022 року.

Після суспільного розголосу Кузьмука звільнили з посади у Силах ТрО. Про це повідомили Сили територіальної оборони ЗСУ.

«Генерал армії Олександр Кузьмук був призначений позаштатним радником Командувача Сил ТрО ЗСУ відповідним наказом від 14.10.2022 року. Згідно із сьогоднішнім рішенням Командувача Сил ТРО ЗСУ, Олександр Кузьмук звільнений з позиції позаштатного радника», — йдеться в повідомленні.

Чим відомий Олександр Кузьмук: біографія

Кузьмук займав посаду міністра оборони за часів президентства Леоніда Кучми — з 1996 до 2001 року і в кінці 2004 — на початку 2005 років.

За часів керівництва Олександра Кузьмука Міністерством оборони сталося дві великі трагедії:

у 2000 році ракета «Точка-У» влучила в багатоповерхівку у Броварах на Київщині. Внаслідок чого троє людей загинули і 5 були поранені. Кузьмук тоді відмовився йти у відставку.

У 2001 році нібито ракета сил ППО України над Чорним морем поцілила в літак Ту-154М, який виконував рейс Тель-Авів — Новосибірськ. Але провина України у цьому інциденті повністю не доведена. Існує версія, що літак помилково збили російські військові, а Путін змусив Кучму взяти вину на Україну. Після цього інциденту Кузьмук подав у відставку.

У 2007 році пів року Кузьмук обіймав посаду віце-прем’єр-міністра України.

Також він обирався народним депутатом України 4-го (2002-2006 рр.), 6-го (2007-2012 рр.) і 7-го (2012-2014 рр.) скликань — від блоку «За єдину Україну», а потім від Партії регіонів.

Як нагадав «Главком», у квітні 2024 року Олександр Кузьмук у ресторані African Queen у яхт-клубі Монако відсвяткував своє 70-річчя. У коментарі журналісту Кузьмук підтвердив відзначання ювілею в Монако.

За інформацією журналістів-розслідувачів проєкту «Схеми» (Радіо Свобода), Росія обстрілює Україну крилатими ракетами Х-55, які Київ передав Москві у 1999 році, коли Міноборони очолював Кузьмук.

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз вніс Кузьмука до списку міністрів оборони, за яких найбільше знижувалася обороноздатність України.

Як передає «Громадське», у березні 2014-го генерал приїздив до українських військових, заблокованих у Криму на початку окупації півострова росіянами. За словами Олексія Никифорова, який був «замполітом» 501 батальйону морської піхоти, Кузьмук зібрав командирів усіх військових частин Криму і з трибуни їм заявив:

«Ви тут у „чапаєвих“ не грайте. Один постріл у Сараєві призвів до Першої світової війни».

Схоже, таким чином він натякав українським військовим не чинити збройний опір окупантам.

У жовтні 2019 року президент України Володимир Зеленський своїм указом звільнив Кузьмука з військової служби за віком «з правом носіння військової форми».