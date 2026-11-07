Міністр оборони ФРН зробив важливу заяву про Patriot для України

Борис Пісторіус / © Associated Press

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Німеччина наразі вичерпала можливості щодо подальшого постачання Україні американських систем протиповітряної оборони Patriot. Передача додаткових комплексів створила б небезпечні прогалини у власній обороноздатності Бундесверу, які Берлін не зможе швидко компенсувати. Тепер більший внесок у посилення української ППО мають зробити інші союзники.

Про це повідомляє німецьке видання Focus із посиланням на заяву федерального міністра оборони Бориса Пісторіуса в інтерв'ю Berliner Morgenpost.

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За словами Пісторіуса, Німеччина вже передала Україні кілька систем Patriot та керовані ракети до них, однак наразі не має можливості надати додаткові комплекси.

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«Усе, що ми віддамо зараз, ми не зможемо замінити найближчим часом. Це утворить у нас прогалини, за які ми не можемо взяти на себе відповідальність», — пояснив міністр.

Він наголосив, що можливості Берліна на цьому напрямку фактично вичерпані: «Більше надати зараз просто неможливо».

Питання подальшого забезпечення України засобами протиповітряної оборони планують обговорити в середині листопада під час засідання Контактної групи з питань оборони України. За словами Пісторіуса, тепер інші держави-партнери мають активніше долучитися до допомоги Києву.

Пісторіус не вірить в успіх Росії

Водночас німецький міністр переконаний, що навіть посилення російських повітряних атак узимку не дозволить Москві переломити перебіг війни на свою користь.

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Він зазначив, що російська армія не демонструє суттєвих успіхів та продовжує зазнавати величезних втрат. За оцінкою Пісторіуса, щомісяця Росія втрачає від 30 до 40 тисяч військовослужбовців.

Коментуючи перспективи швидкого завершення війни за посередництва президента США Дональда Трампа, глава Міноборони Німеччини заявив, що результат переговорів залежить передусім від позиції російського диктатора Володимира Путіна та Сполучених Штатів.

Пісторіус наголосив на неприпустимості домовленостей щодо України без участі самої України. Він також підкреслив, що будь-яке мирне врегулювання має гарантувати збереження українського суверенітету.

За його словами, Європа не зможе самостійно забезпечити тривалий мир, якщо її інтереси у сфері безпеки не будуть враховані під час переговорного процесу.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що вночі проти 7 листопада Росія атакувала Київ та область 36 балістичними ракетами. Українській ППО вдалося знешкодити лише чотири з них.

Тим часом Державний департамент США схвалив потенційний продаж Україні 500 ракет PAC-3 MSE для зенітних ракетних комплексів Patriot, але процес затягнеться.

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