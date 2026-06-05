Міністр оборони Польщі закликав Україну вшановувати сучасних військових, а не УПА

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш / © скриншот з відео

Реклама

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш звернувся до України, закликавши переглянути рішення про надання одному з військових підрозділів почесного найменування «імені Героїв УПА». Він вважає, що натомість Україна мала б ущановувати сучасних українських військових.

Про це він сказав у відеозверненні, опублікованому в соцмережах польського міністерства оборони.

Косіняк-Комиш нагадав, що Польща «з перших годин» російського повномасштабного вторгнення підтримала Україну та надала їй військову, політичну та гуманітарну допомогу.

Реклама

«Бо ми знаємо, що вільна Україна — це також безпека Польщі та всієї нашої частини Європи. Але саме тому я мушу чітко сказати: рішення про надання українському військовому підрозділу назва на честь героїв УПА викликає у Польщі глибокий біль, занепокоєння та протест», — каже він.

Водночас польський міністр зауважив, що розуміє, що частина українців сприймає УПА як символ боротьби проти Радянського Союзу і що в часи війни український народ «шукає символів мужності та непохитності».

Але в Польщі, мовляв, УПА — це «символ злочинів, скоєних проти беззахисних цивільних», і «цей біль неможливо скасувати». При цьому Косіняк-Камиш сказав, що не покладає відповідальність за згадані злочини на всю українську націю, адже, за його словами, УПА вбивала й українців, що рятували поляків. Останніх він називає «справжніми героями».

Саме тому Польща не може зрозуміти, чому УПА «ставлять на п’єдестал сучасної української держави», хоча в Україні, мовляв, нині є сучасні герої, які воюють проти росіян.

Реклама

«Їхня відвага війде в історію. Їм не потрібні покровителі, які роз’єднують союзників. Допомога Польщі Україні не означає, що Польща забула про Волинь […] ми маємо право очікувати, що Україна поважатиме польську пам’ять», — додав він.

Тож міністр закликав українську владу переглянути рішення про надання спецпідрозділу назви «імені Героїв УПА» та знайти «таку форму вшанування сучасних українських військових, яка не зачепить пам’ять про польських жертв».

«Про приниження України не йдеться. Йдеться про прояв зрілості, відповідальності та поваги до народу, який у найважчий момент підтримав Україну», — підсумував Косіняк-Камиш, зауваживши, що Польща продовжить підтримувати Україну, але «справжня дружба вимагає правди».

Скандал через спецпідрозділ «Герої УПА»

Нагадаємо, президент Украъни Володимир Зеленський надав одному з підрозділів Збройних сил України почесну назву «Героїв УПА». За словами глави держави, це рішення ухвалили «з метою відновлення історичних традицій національного війська, а також з урахуванням зразкового виконання поставлених завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України».

Реклама

Президент Польщі Кароль Навроцький виступив із жорсткою критикою Володимира Зеленського через присвоєння підрозділу ЗСУ назви «Героїв УПА».

Потім прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував у соцмережі X на скандал через присвоєння елітному підрозділу українських ССО імені Героїв УПА. Він закликав президентів України та Польщі не сваритися через історію, адже від таких суперечок виграє третя сторона.

У МЗС прокоментували реакцію Варшави на присвоєння українському підрозділу імені Героїв УПА.

Новини партнерів