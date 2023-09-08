Міністр освіти Лісовий наказав писати слова "Російська Федерація" з великої літери

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий наказав писати з великої літери – "Російська Федерація".

Відповідний наказ опублікували на сайті відомства. Документ під номером 1060 міністр підписав 31 серпня 2023 року.

Цим документом Лісовий він вніс зміни до наказу МОН №1022 від 21 серпня.

"Внести до наказу Міністерства освіти і науки України від 21 серпня 2023 року №1022 "Про забезпечення навчання учнів, які виїхали з України внаслідок повномасштабного вторгнення російської федерації і здобувають освіту в закладах освіти країни перебування та України" такі зміни: у заголовку, підпунктах 1, 2 пункту 1 слова "російської федерації" замінити словами "Російської Федерації", – йдеться у документі.

Після опублікування наказ одразу вступає в дію, йдеться в документі. Контроль за тим, як виконають наказ підлеглі, міністр поклав на свого заступника.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що російська мова має зникнути з території України, адже є елементом російської пропаганди і знаряддям для промивання мізків.

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