Міністр освіти розповів про оновлення дисципліни “Захист України”

Знання з дисципліни будуть корисними і в мілітарному, і в повсякденному житті.

Оксен Лісовий зазначив, що в оновленій дисципліні “Захист України” буде більше прикладних аспектів. Йдеться, зокрема, про домедичну допомогу, топографію і роботу з симуляторами дронів.

Про це очільник МОН розповів у програмі “Сніданок з 1+1”.

“Дисципліна не нова, вона є в програмі і вже навіть модернізовувалася рік тому. Наше завдання полягає в тому, щоб її дещо змінити, додати туди прикладних аспектів, корисних для повсякденного життя і тих, які знайдуть відгук для самореалізації дітей, їхнього відчуття впевненості в складній безпековій ситуації, в якій ми є”, — зазначив міністр.

Оксен Лісовий прокоментував цьогорічні оновлення дисципліни: “Зокрема, посилюємо компоненти домедичної підготовки (більше практики), даємо інженерію в частині управління і збирання безпілотних літальних апаратів, зокрема дронів, квадрокоптерів, а також даємо складову мінної безпеки. Це дуже важливо сьогодні, тому що ми знаємо, яка катастрофа нас чекає і ми вже маємо неймовірну замінованість”.

Він продовжив: “Також даємо компоненту орієнтування в просторі, тобто топографію. Ці складові не мілітарні, але це навички і знання подвійного призначення — вони можуть бути корисними і в мілітарному, і в повсякденному житті”.

Міністр розповів про реалізацію проєкту та навчання самих вчителів, аби вони могли фахово викладати цю дисципліну: “По-перше, зараз ми залучили громадські організації, які активно навчають мінній безпеці, а також міжнародні організації, зокрема ЮНІСЕФ. Залучили громадські організації, які навчають саме управлінню дронами, тактичній медицині тощо. Вони зараз навчають всіх охочих вчителів”.

“По-друге, зібрали робочу групу, яка зараз трансформовує програму дисципліни “Захист України”. З 1 вересня запускаємо пілот — тестимо. Після проведення пілоту запускаємо проєкт повномасштабно в систему”, — резюмував Оксен Лісовий.

Нагадаємо, в Україні школярів навчатимуть оновленої дисципліни “Захист України”. В рамках предмету дітей навчатимуть якісної домедичної допомоги, мінної безпеки, керування дронами і орієнтування на місцевості — “те, на що сьогодні є запит”.

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