Міністр освіти розповів про завершення навчального року в період воєнного стану

Міністр освіти розповів про завершення навчального року в період воєнного стану

Читайте в матеріалі ТСН.ua про завершення навчального року та отримання документів про освіту в Україні.

За словами міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета наразі алгоритм дій напрацьовується і Міністерство освіти і науки найближчим часом затвердить методичні рекомендації щодо питань про завершення навчального року в умовах воєнного стану.

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В рекомендаціях, зокрема, роз'яснять процедуру видачі свідоцтв про отримання базової та повної загальної освіти випускниками 9 і 11 класу.

Міністр наголосив, що всі випускники обов'язково отримають необхідні документи, незалежно від того, де вони наразі перебувають. Зокрема, в Міністерстві освіти і науки працюють над урегулюванням процедури отримання дипломів тимчасово внутрішньо переміщеними випускниками шкіл, а також тими, хто покинув територію України.