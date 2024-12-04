Міністр приголомшив кількістю зруйнованих в Україні за рік об’єктів

В Україні за рік кількість зруйнованих внаслідок воєнних дій об’єктів нерухомості та інфраструктури збільшилася на 50 тис.

Про це заявив віцепрем'єр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, повідомляє "Укрінформ".

Кулеба розповів про кількість зруйнованих унаслідок війни об’єктів.

Також читайте Чи зможуть українці отримати компенсацію від Росії через війну: що відомо

"На початку 2024 року у нас було зафіксовано 280 тис. зруйнованих об'єктів. Вже зараз ця цифра збільшилась до 330 тис. Тобто за рік ця жахлива динаміка сягнула 50 тис. об'єктів", – сказав міністр.

Він акцентував на завданні не просто відновити зруйноване, а й зробити так, щоб у кожному рішенні та проєкті відбудови був закладений сенс, логіка та турбота про людей.

Кулеба вважає, що цифровізація є тим інструментом, який дозволяє провести відновлення максимально зрозуміло, ефективно, прозоро і підзвітно на всіх етапах.

До слова, за даними МОЗ, станом на кінець жовтня 2024 року в Україні внаслідок ворожих обстрілів було пошкоджено 1680 об’єктів медзакладів, ще 226 – зруйновано вщент.

Читайте також: