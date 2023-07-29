Міністр розповів про готовність енергетичної системи до зими

Робота української енергосистеми взимку буде залежати від кількості обстрілів та їх наслідків.

Про це в етері телемарафону розповів міністр енергетики Герман Галущенко.

Він зазначив, що наслідки обстрілів можуть залежати від роботи протиповітряної оборони.

"Ми зараз бачимо, що рівень захисту набагато вищий, кращій, ніж було в попередню зиму", - заявив Галущенко.

Разом з тим міністр заявив, що важко прогнозувати наслідки обстрілів енергосистеми.

"Але я впевнений, що навіть якщо будуть пошкоджені об’єкти генерації чи передачі, це буде мати тимчасовий характер. Система тримається і ніяких віялових відключень немає. Всі відключення сьогодні, які є, це наслідки погодних умов", - сказав він.

Міністр порадив українцям запасатись генераторами, щоб зменшити наслідки від відключень світла, якщо вони будуть взимку.

"Купуйте, тримайте, хай вони будуть. Ми робимо все, щоб вони вам ніколи не знадобилися", - сказав він.

Нагадаємо раніше керівник сектору "Енергетика" Офіс ефективного регулювання, ексміністр енергетики Олексій Оржель заявив, що ситуація з електроенергією буде залежати від того, чи буде і як часто буде Росія бити по енергетичній інфраструктурі.

Крім того, ми раніше інформували, що Міністерстві енергетики готуються до складного опалювального сезону. Там заявляють, що в тактиці російської армії нічого не змінилося і вона буде обстрілювати енергетичні об'єкти і під час опалювального сезону 2023-2024.

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