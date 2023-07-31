Міністр розповів, скільки вдалося відновити пошкоджених росіянами ТЕС

Кубраков обіцяє, що технічно країна буде готова до початку опалювального сезону.

Україні вдалося відновити практично всі об'єкти теплової генерації, які було пошкоджено внаслідок обстрілів армії РФ восени-взимку.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністрр - міністр відновлення, розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, пише РБК.Україна.

"Підприємства теплової генерації відновлені практично на 100%. Паралельно працюємо над забезпеченням резервними потужностями на випадок виникнення форс-мажорних ситуацій", - наголошує Кубраков.

За його словами, з понад 700 об’єктів теплопостачання, які було пошкоджено росіянами, відновлено понад 65%. За оцінкою міністра, наразі рівень підготовки об'єктів житлово-комунального господарства в опалювальний період становить близько 60%.

"Це базовий показник готовності на цей момент у році", - сказав міністр.

Втім, наголошує Кубраков, Україна технічно буде готова на 100% до початку опалювального сезону - до 1 жовтня.

Нагадаємо, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький закликав українців не поспішати позбуватися генераторів, аби забезпечити стабільність нового опалювального сезону. За його словами, наразі тривають ремонти пошкодженого росіянами обладнання. Крім того, фахівці займаються модернізацією інфраструктури. Водночас він наголошує, що українцям варто бути готовими до будь-яких сценаріїв.

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