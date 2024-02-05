Міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна написала заяву про відставку (фото)

Заяву очільниці Мінветеранів розглянуть під час найближчого пленарного засідання парламенту.

До Верховної Ради України 5 лютого надійшла заява про відставку від міністерки у справах ветеранів Юлії Лапутіної.

Про це написав голова очільник ВР Руслан Стефанчук, передає "Укрінформ", а також повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

"До Верховної Ради України надійшла заява від Юлії Лапутіної про відставку з посади міністра у справах ветеранів України", – зазначив Стефанчук.

Він підкреслив, що заяву буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні парламенту.

Фото заяви Лапутіної Фото: Стефанчук

Що відомо про діяльність Юлії Лапутіної

Від 1992 року Юлія Лапутіна, педагог та психолог за освітою, розпочала службу у лавах Служби безпеки України оперуповноваженою підрозділу контррозвідки.

У 2014 році вона стала заступницею начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави в сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України.

В червні 2020-го – членкинею Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України.

З 18 грудня 2020 року очолює Міністерство у справах ветеранів України.

Зазначимо, що у листопаді 2023 року Громадська рада при Мінветеранів закликала Юлію Лапутіну піти з посади. За інформацією організації, діяльність Лапутіної була неефективною, зокрема, йшлося про відсутність сформованої державної політики ветеранів.

Ба більше, відбувається занепад Мінветеранів як інституції – лише за останній період змінилось три державних секретаря, декілька разів змінювалась структура міністерства, відтік кадрів катастрофічний.

“Ви ховаєтесь не тільки від громадськості, а й не відвідуєте важливі заходи та навіть засідання комітетів Верховної ради. На цій посаді ви знищили діалог зі своєю аудиторією – вам не довіряють і не вірять”, – наголосила команда Громадської ради.

Також висловлювали думку про те, що Лапутіна перетворила міністерство в свій “особистий івент-офіс, який проводить нікому не потрібні заходи”.

Ба більше, відзначалася “узурпація влади одним заступником” – Світланою Кашенець, яка “не має досвіду роботи з ветеранами взагалі”.

Нагадаємо, як влітку 2023 року зазначала міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна під час візиту до Нідерландів, де перебували на лікуванні українські військові, 4 млн ветеранів потребуватимуть підтримки суспільства вже найближчими роками.

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