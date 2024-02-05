Міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна написала заяву про відставку (фото)

Заяву очільниці Мінветеранів розглянуть під час найближчого пленарного засідання парламенту.
До Верховної Ради України 5 лютого надійшла заява про відставку від міністерки у справах ветеранів Юлії Лапутіної.
Про це написав голова очільник ВР Руслан Стефанчук, передає "Укрінформ", а також повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
"До Верховної Ради України надійшла заява від Юлії Лапутіної про відставку з посади міністра у справах ветеранів України", – зазначив Стефанчук.
Він підкреслив, що заяву буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні парламенту.
Що відомо про діяльність Юлії Лапутіної
Від 1992 року Юлія Лапутіна, педагог та психолог за освітою, розпочала службу у лавах Служби безпеки України оперуповноваженою підрозділу контррозвідки.
У 2014 році вона стала заступницею начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави в сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України.
В червні 2020-го – членкинею Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України.
З 18 грудня 2020 року очолює Міністерство у справах ветеранів України.
Зазначимо, що у листопаді 2023 року Громадська рада при Мінветеранів закликала Юлію Лапутіну піти з посади. За інформацією організації, діяльність Лапутіної була неефективною, зокрема, йшлося про відсутність сформованої державної політики ветеранів.
Ба більше, відбувається занепад Мінветеранів як інституції – лише за останній період змінилось три державних секретаря, декілька разів змінювалась структура міністерства, відтік кадрів катастрофічний.
“Ви ховаєтесь не тільки від громадськості, а й не відвідуєте важливі заходи та навіть засідання комітетів Верховної ради. На цій посаді ви знищили діалог зі своєю аудиторією – вам не довіряють і не вірять”, – наголосила команда Громадської ради.
Також висловлювали думку про те, що Лапутіна перетворила міністерство в свій “особистий івент-офіс, який проводить нікому не потрібні заходи”.
Ба більше, відзначалася “узурпація влади одним заступником” – Світланою Кашенець, яка “не має досвіду роботи з ветеранами взагалі”.
Нагадаємо, як влітку 2023 року зазначала міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна під час візиту до Нідерландів, де перебували на лікуванні українські військові, 4 млн ветеранів потребуватимуть підтримки суспільства вже найближчими роками.
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