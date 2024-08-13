"Міністр їде до Харкова, може, його там підірвуть?": СБУ оприлюднила аудіо розмов затриманого на хабарі замміністра енергетики

СБУ опублікувала нові докази у справі про півмільйонний хабар заступника міністра енергетики.
Служба безпеки України опублікувала перехоплені розмови фігурантів масштабної корупційної схеми, у організації якої підозрюється заступник міністра енергетики України.
За матеріалами справи, в обмін на хабар у 500 тисяч доларів США чиновник, користуючись своїми повноваженнями, пообіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну безперешкодно передати у користування гірничо-видобувне обладнання із шахт прифронтового району Донеччини.
Йдеться про унікальне та дефіцитне устаткування однієї з державних вугільних компаній, яка розташована у межах найгарячішого напрямку східного фронту – Покровському.
Нагадаємо, що раніше співробітники СБУ та НАБУ, за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Київської обласної прокуратури, а також за сприяння Міністра енергетики України, викрили відповідну корупційну схему і затримали чотирьох фігурантів провадження.
Наразі всім їм обрано запобіжні заходи.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, Олександр Хейло був затриманий у Києві під час отримання пів мільйона доларів хабаря. За версією слідства, Хейло організував корупційну схему, в якій взяли участь приватний енерготрейдер, керівник енергетичної компанії та очільник видобувного підприємства.
Після того, як СБУ оприлюднила інформацію про затримання Олександра Хейла, Кабінет міністрів ухвалив рішення про його звільнення з посади.
Вищий антикорупційний суд 12 серпня відправив колишнього замміністра під варту до 8 жовтня із правом внесення 25 млн грн застави.
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