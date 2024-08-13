"Міністр їде до Харкова, може, його там підірвуть?": СБУ оприлюднила аудіо розмов затриманого на хабарі замміністра енергетики

Служба безпеки України опублікувала перехоплені розмови фігурантів масштабної корупційної схеми, у організації якої підозрюється заступник міністра енергетики України.

За матеріалами справи, в обмін на хабар у 500 тисяч доларів США чиновник, користуючись своїми повноваженнями, пообіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну безперешкодно передати у користування гірничо-видобувне обладнання із шахт прифронтового району Донеччини.

Йдеться про унікальне та дефіцитне устаткування однієї з державних вугільних компаній, яка розташована у межах найгарячішого напрямку східного фронту – Покровському.

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Нагадаємо, що раніше співробітники СБУ та НАБУ, за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Київської обласної прокуратури, а також за сприяння Міністра енергетики України, викрили відповідну корупційну схему і затримали чотирьох фігурантів провадження.

Наразі всім їм обрано запобіжні заходи.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, Олександр Хейло був затриманий у Києві під час отримання пів мільйона доларів хабаря. За версією слідства, Хейло організував корупційну схему, в якій взяли участь приватний енерготрейдер, керівник енергетичної компанії та очільник видобувного підприємства.

Після того, як СБУ оприлюднила інформацію про затримання Олександра Хейла, Кабінет міністрів ухвалив рішення про його звільнення з посади.

Вищий антикорупційний суд 12 серпня відправив колишнього замміністра під варту до 8 жовтня із правом внесення 25 млн грн застави.