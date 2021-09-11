В Міністерстві юстиції запропонували власникам українських медіа пройти перевірку на детекторі брехні

Денис Малюська вважає, що медіа в Україні теж працює в тіні.

Міністр юстиції Денис Малюська запропонував зібрати глав українських ключових медіа і дізнатися, чи ті виплачують своїм працівникам зарплату у конвертах.

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Про це він сказав під час форуму YES (Ялтинської економічної стратегії),коли відповідав на запитання голови наглядової ради групи StarLightMedia Олени Франчук, яка зазначила, що чимало українських ЗМІ мають хороший прибуток і справно платять податки, повідомляє LB.ua.

"Я би хотів запропонувати зібрати голів українських великих ЗМІ з моєю участю та пройти на відповідному обладнанні тест, щоби зрозуміти, хто видає та бере зарплату в конвертах, а хто – ні. Я і сам як міністр готовий взяти у цьому участь. Більше того, дізнатися про те, чи ті, хто володіє великими медіа-холдингами, чи отримали вони якісь неофіційні зарплати, які не були задекларовані", – сказав Денис Малюська.

Він додав, що більшість українських медіа може працювати в тіні.

"Це може бути непоганий та навіть рентабельний бізнес. Я бачу великі зарплати, які платяться в конвертах великим медіа-зіркам, і дуже невеликі заробітні плати, які декларуються і перевіряються податковою. Я бачу, що наші ЗМІ є дуже круті. Наші ток-шоу, контент, який генерується медіа-компаніями не можна порівняти із тим, що можуть собі дозволити державні компанії. Є у цьому тіньова сторона функціонування ЗМІ в Україні. Я не кажу про всі. Якщо ми говоримо про ті медіа, які висвітлюють політичне життя, у більшості випадків є тіньова сторона фінансування", –сказав міністр юстиції.

Нагадаємо, які на сьогодні зарплати в Україні, і у яких регіонах платять більше. За даними Державної служби статистики України, у більшості областей спостерігається зниження середньої зарплати у порівнянні з попередніми даними.

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