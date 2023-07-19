Міністр юстиції повідомив, що заважає конфіскації активів Росії на користь України

Росіяни вочевидь вдадуться до контрзаходів і будуть конфісковувати активи наших західних партнерів на своїй території у разі конфіскації активів РФ на користь України.

Міністр юстиції України Денис Малюська заявив про це в ефірі телемарафону.

Зокрема, Малюська перерахував мінуси конфіскації активів Росії на користь України.

Нівелюється імунітет,

нівелюється захист суверенних активів будь-якої держави світу,

з’явиться механізм, як і прецедент, що може бути повторений.

"Це є бар’єр, над яким думають наші партнери. Інший бар’єр, це те, що росіяни очевидно вдадуться до контрзаходів і будуть конфісковувати активи наших західних партнерів на своїй території. Відповідно наші партнери калькулюють, а що ж це їм в решті решт буде коштувати. Тому що контрзаходи з Росії точно відбудуться", – зазначив Малюська.

Він також заявив про необхідність розробляння нового міжнародного договору з новим виключенням.

"Юридичний – це те, що є імунітет, є захист активів... Це потрібно розробити новий міжнародний договір з новим виключенням, передбачити зняття імунітету в юридичній площині, що дуже складно для юристів-міжнародників", – додав він.

Також, за його словами, існує і політичний аспект, чому ця ініціатива не рухається надто швидко.

"Дехто, можливо, розраховує на те, що доля суверенних активів може бути використана, як якийсь важіль в наступних мирних перемовинах, щоб добитись якогось компромісу з тим, хто тоді... керуватимемо Російською Федерацією", – додав він.

Раніше вже повідомляли, що в Україні запрацювала платформа, де звітують про конфісковані гроші і майно у посіпак Кремля.

85 тисяч доларів та понад 77 мільйонів гривень грошових російських активів конфіскували в Україні.

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