Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Міністр юстиції повідомив, що заважає конфіскації активів Росії на користь України

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
Перегляди
277
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Міністр юстиції повідомив, що заважає конфіскації активів Росії на користь України

Денис Малюська перерахував мінуси конфіскації активів Росії на користь України / Фото: Міністерство юстиції України

Малюська перерахував мінуси конфіскації активів Росії на користь України.

Росіяни вочевидь вдадуться до контрзаходів і будуть конфісковувати активи наших західних партнерів на своїй території у разі конфіскації активів РФ на користь України.

Міністр юстиції України Денис Малюська заявив про це в ефірі телемарафону.

Зокрема, Малюська перерахував мінуси конфіскації активів Росії на користь України.

  • Нівелюється імунітет,
  • нівелюється захист суверенних активів будь-якої держави світу,
  • з’явиться механізм, як і прецедент, що може бути повторений.

"Це є бар’єр, над яким думають наші партнери. Інший бар’єр, це те, що росіяни очевидно вдадуться до контрзаходів і будуть конфісковувати активи наших західних партнерів на своїй території. Відповідно наші партнери калькулюють, а що ж це їм в решті решт буде коштувати. Тому що контрзаходи з Росії точно відбудуться", – зазначив Малюська.

Він також заявив про необхідність розробляння нового міжнародного договору з новим виключенням.

"Юридичний – це те, що є імунітет, є захист активів... Це потрібно розробити новий міжнародний договір з новим виключенням, передбачити зняття імунітету в юридичній площині, що дуже складно для юристів-міжнародників", – додав він.

Також, за його словами, існує і політичний аспект, чому ця ініціатива не рухається надто швидко.

"Дехто, можливо, розраховує на те, що доля суверенних активів може бути використана, як якийсь важіль в наступних мирних перемовинах, щоб добитись якогось компромісу з тим, хто тоді... керуватимемо Російською Федерацією", – додав він.

Раніше вже повідомляли, що в Україні запрацювала платформа, де звітують про конфісковані гроші і майно у посіпак Кремля.

85 тисяч доларів та понад 77 мільйонів гривень грошових російських активів конфіскували в Україні. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
277
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація