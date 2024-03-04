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Міністр юстиції відповів, чи варто корупціонерів відправляти на фронт

Міністр юстиції відповів, чи варто корупціонерів відправляти на фронт

Денис Малюська / Фото: Міністерство юстиції України

Малюська переконаний, що вони теж патріоти своєї держави, проте своєрідні.

В Україні певні категорії засуджених можуть відправити воювати до лав ЗСУ. Йдеться, зокрема, про корупціонерів.

Про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна міністр юстиції Денис Малюська. 

"Корупціонерів, мені здається, можна абсолютно спокійно відправляти воювати", - каже він.

Він пояснює, що такі люди часто патріоти, просто їхній патріотизм своєрідний і вони жадібні.

"Ну не тільки жадібні, але давайте відверто. У нас країна десятиліттями культивувала корупцію. Хтось більшим ступенем, хтось меншим ступенем, але це було поширеним і залишається поширеним явищем. Тому говорити "вау, він корупціонер", - продовжує Малюська.

Міністр юстиції також пригадав соцопитування, у якому більшість людей визнавали, що давали хабар у вигляді подарунка або гроші лікарям, освітянам, патрульним.

"Ну, тобто це явище було мега-поширене. Безумовно, це треба викорінювати, але я не розумію, чому корупціонерів, як і інших, не можна відправляти на війну. Треба", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець поділився своїми пропозиціями про механізми залучення ув’язнених до захисту держави, і повідомив, чи готові засуджені служити у війську.

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