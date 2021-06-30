Міністри на засідання уряду прийшли у формі збірної України та подякували футболістам оплесками (фото)

Міністри на засідання уряду прийшли у формі збірної України та подякували футболістам оплесками (фото)

Денис Шмигаль похвалив гравців збірної за вчорашній матч та вихід України до 1/4 фіналу Євро-2020.

Українські міністри у середу, 30 червня, на засідання уряду прийшли у формі української збірної з футболу. Члени Кабміну також подякували гравцям збірної аплодисментами.

Про це йшлось на початку засідання Кабміну.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль перед початком роботи уряду похвалив гравців збірної за вчорашній матч та вихід України до 1/4 фіналу Євро-2020.

"Декілька слів про неймовірний матч нашої збірної з футболу вчора вночі. Україна тепер в 1/4 фіналу Євро-2020. Це - величезний успіх нашої збірної, тренерського штабу. Я вітаю та дякую хлопцям, дякую тренерам за цю перемогу. Такі речі мотивують та об'єднують країну, яка всім серцем вболіває та вболівала за нашу команду", - сказав Шмигаль.

Кабінет Міністрів України

Нагадаємо, збірна України у феєричному матчі обіграла Швецію і вийшла до 1/4 фіналу Євро-2020.

Також фанат після вирішального голу Довбика вискочив до збірної на поле.

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